‘Ayı’, Dijital Sahne’de

04 Mart 2021 Perşembe, 04:03

Zorlu PSM prodüksiyonu, Based Istanbul işbirliği ve Türk Tuborg AŞ katkılarıyla hayata geçirilen “Dijital Sahne”nin dokuzuncu haftasında bu akşam saat 20.00’de “Ayı”, izleyicilerle buluşacak. Dünya ve Rus edebiyatının en büyük kalemlerinden biri olan Anton Çehov’un eseri “Ayı”nın başrollerinde Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu yer alıyor. Oyun, Zorlu PSM YouTube kanalında yayımlanacak.

ÇOCUKLAR, RADYO TİYATROSUNU ÇOK SEVDİ

Henüz televizyonun yaygın olmadığı, internetin olmadığı dönemlerde evleri şenlendiren radyo tiyatrosu, pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve evlerine kapanan çocukların neşesi oldu. Radyo tiyatrosu, “Bizim Çocuklar” tiyatro ekibinin popüler masalları seslendirmesiyle, yeni nesil radyo deneyimi olan podcast’e taşındı. Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nin (HKÇKM) düzenlediği “Çocukça Tiyatro” atölyesinde tiyatro eğitimi alan “Bizim Çocuklar” tiyatro ekibi, Kral Çıplak, Hansel ve Gretel, Keloğlan, Pinokyo, Yeraltı masallarını seslendirdi. Masal karakterlerinin çocuklar tarafından seslendirildiği Radyo Tiyatrosu, Spotify’dan binlerce dinleyiciye ulaştı. İnternet verilerine göre sadece Türkiye’den değil, yurtdışından da pek çok kişinin dinlediği masallar arasında en sevilen Hansel ve Gretel oldu.

+1 FEST DEVAM EDİYOR!

@artibir Instagram hesabı üzerinden yayımlanan “+1 FEST”, ilk iki haftayı geride bıraktı. Festivalin bu cuma akşamki konuğu Türk rock müziği şarkıcılarından Fatma Turgut olacak. Turgut, 5 Mart Cuma akşamı saat 22.00’de @artibir Instagram hesabında sevenleriyle buluşacak. Haftanın ikinci konseri ise rap müziğin sevilen isimlerinden No.1’den gelecek. No.1, 5 Mart Cumartesi akşamı saat 22.00’de konser verecek.

