Ayın futbolcusu seçilen Burak Yılmaz manşetlerde

06 Mayıs 2021 Perşembe, 08:00

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen golcü oyuncu Burak Yılmaz, takımında nisan ayının futbolcusu seçildi. Franız basını Burak'ı övdü. L'equipe, "Türk krala büyük onur" başlığı ile haberi duyurdu. Paris Match ise "Burak hak etti" yorumunda bulundu.

Taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün nisan ayındaki kazananı milli futbolcu Burak Yılmaz seçildi. Yılmaz, nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atarak takımına önemli puanlar kazandırdı. Ligue 1'de bu sezon çıktığı 25 maçta toplam 13 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımın en çok golcü futbolcusu.



