Ay'ın oluşumunu Dünya'yı nasıl etkiledi?

01 Ekim 2020 Perşembe, 09:38

Bilim insanları, 4 milyar yıldan uzun süre önce Ay’ın oluşumuna yol açan bir çarpışmanın, Dünya atmosferinin yüzde 60’ına mal olduğunu düşünüyor.

Durham Üniversitesi tarafından yürütülen yeni araştırma, çarpışmaların, ince atmosferli kayasal gezegenler üzerindeki etkisini inceleyen 300 bilgisayar simülasyonu oluşturdu.

Araştırma ekibi, bulgularını The Astrophysical Journal Letters isimli hakemli dergide yayımladı. Halihazırda Ay’ın, Mars büyüklüğündeki bir kayanın Dünya’ya çarpmasıyla oluştuğu tahmin ediliyor. Ekip, Ay hakkında daha fazla bilgi arayan gökbilimcilerin araştırma bulgularından yararlanabileceğini düşünüyor.

Durham Üniversitesi Hesaplamalı Kozmoloji Enstitüsü’nden Dr. Jacob Kegerreis: “Bilim insanları, Dünya’nın ilk zamanlarında yaşanan çarpışmaya ve Ay’ın oluşumuna dair bilmeceyi çözmek için çok fazla çalışıyor” dedi.

Çarpışan birçok gezegeni merkeze alan yüzlerce farklı senaryo işlettik. Açı, çarpma hızı ya da gezegenlerin boyutları gibi faktörlerin, gezegen atmosferleri üzerindeki etkilerini gösterdik.

Bu simülasyonlar Ay’ın nasıl ortaya çıktığını doğrudan göstermez. Ancak, Dünya’nın atmosferi üzerindeki etkileriyle ilgili olasılıkları azaltmak ve Ay’ın nasıl oluştuğunu anlamak için kullanılabilir.

Araştırmacılar ayrıca, gezegene farklı açılarda ve hızlarda çarpan farklı boyut ve kütlelerdeki nesnelerin atmosferi nasıl değiştirebileceğine de baktı.

Simülasyonlar, Ay’ı meydana getiren çarpışmada Dünya atmosferinin yüzde 10 ila 60’ının kaybolmuş olabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanlarına göre bulgular, bir çarpışmaya karışmış diğer kayasal gezegenlerin atmosfer kaybını tahmin edebilmenin bir yolunu sunuyor.

Kaynak: Independent Türkçe