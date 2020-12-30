Aylin Sözer'in ailesinden medyada çıkan "Katille ilişkisi vardı" yönündeki haberlere sert tepki
Kemal Ayyıldız adlı erkek tarafından öldürülen akademisyen Aylin Sözer’in yeğeni Endercan Güngörür, "ilişkisi vardı" yönündeki haberlere sert sözlerle tepki göstererek, olayın ayrıntılarını paylaştı.
Aylin Sözer’in, Kemal Ayyıldız isimli erkek tarafından öldürülmesinin ardından medyada yanlış bilgiler yayıldı. "İlişkisi vardı" yönündeki bilgiler aile tarafından sert sözlerle reddedilirken, bu iddiaların katil Ayyıldız tarafından ceza indirimi sağlanması için uydurulduğu belirtildi. Sözer'in yeğeni Endercan Güngörür, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ayyıldız'ın Aylin Sözer’i öldürdükten sonra hesabındaki 260 bin TL tutarındaki parayı kardeşine göndermeye çalıştığını da ifade etti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Aşkın Koç'un Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, komşuların ifadelerinin de bu yönde olduğunu belirtti.
Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, olay hakkında anlatılan asılsız hikâyelerin aileyi üzdüğünü belirten Güngörür, Kemal Ayyıldız’ın Aylin Sözer ile hiçbir duygusal bağının ve ilişkisinin olmadığını vurguladı.
Aile tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Aylin Sözer, daha önce katil ile yeni taşındığı evine dolap yaptırmak için ulaştı. Evinde ölçü aldırdı ve katil çok yüksek miktarda para istedi. Aylin hoca da bunu reddetti. Ardından katilin sözlü tacizlerine maruz kaldı ve tehdit edildi. Daha sonra 29 Aralık sabah 8 sularında şahıs Aylin hocanın apartmanına geldi. Eve girer girmez Aylin hocayı bıçakla katletti. Banka hesabına giriş yaptıktan sonra kendi kardeşine 260 bin tutarında bir EFT yolladı. Ancak banka teyit etmek için Aylin hocayı aradığında telefon açılmadığı için EFT'yi reddetti. Daha sonra katil Aylin hocanın asistanına, "'sana döviz hesabımdan para yollayacağım, onu çek ve göndereceğim adrese yolla' dedi. Durumdan şüphelenen asistan, 'Sesinizi duymadan olmaz' şeklinde yanıt verdi. Daha sonra asistan kardeşine ulaşarak olayı anlattı. Kardeşi, Aylin hocanın evine kendi anahtarı ile girmeye çalıştı ancak kapı kilitliymiş. Aylin hocanın kardeşi, polis çağırınca şahıs evi yakmaya çalıştı. Yani haberlerde belirtildiği gibi katil ile Aylin hoca arasında bir ilişki olma durumu tamamen yalandır. Ve yalan Aylin hocanın ailesini derinden etkiledi. Şahıs indirim alma bahanesiyle bu yalanı uydurdu. Şahıs ile Aylin hocanın böyle bir bağı yoktur."
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