Aylin Sözer'in katili Kemal Ayyıldız tutuklandı
Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Maltepe'de Kemal Ayyıldız isimli erkek, İstanbul Aydın Üniversitesinde görevli olan Akademisyen Aylin Sözer'i önce bıçaklayarak öldürdü, daha sonra da evi ateşe verdi. Mahkemeye çıkarılan katil zanlısı Kemal Ayyıldız, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
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