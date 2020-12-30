Aylin Sözer'in katili Kemal Ayyıldız tutuklandı

Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

(DHA)
30 Aralık 2020 Çarşamba, 16:45
Aylin Sözer'in katili Kemal Ayyıldız tutuklandı
Abone Ol google-news

Maltepe'de Kemal Ayyıldız isimli erkek, İstanbul Aydın Üniversitesinde görevli olan Akademisyen Aylin Sözer'i önce bıçaklayarak öldürdü, daha sonra da evi ateşe verdi. Mahkemeye çıkarılan katil zanlısı Kemal Ayyıldız, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler