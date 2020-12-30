Aylin Sözer'in öğrencilerinden duygusal paylaşım: Biz senin elini hiç bırakmadık

30 Aralık 2020 Çarşamba, 11:49

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından yakılarak öldürüldü. Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından sosyal medya hesaplarından tepki gösteren çok sayıda vatandaş "Bu ülkede bugün bir kadın yakılarak öldürüldü" şeklinde paylaşım yaptı.

Öğrencileri de Sözer'in görüntülerinin olduğu videolar paylaşarak cinayete tepkilerini dile getirdi. Sözer'in mezuniyet töreninde pasta kesmeden önce yaptığı konuşmayı sosyal medyadan paylaşan bir öğrencisi "Bize mezuniyette böyle veda ettin... Ellerimizi öpüp sonsuz minnetle uğurladın. Biz de senin elini hiç bırakmadık, öğrettiklerinle seni gururlandırdık. Devam edeceğiz kızıliçem sen rahat uyu..." ifadelerini kullandı.

Sözer'in birçok öğrencisi de bu paylaşımın ardından hocalarına olan sevgilerini ve bu vahşi cinayete tepkilerini dile getirdikleri yorumlar eklediler.

"ÇOCUKLARI BENİM SİZİN ELLERİNİZDEN ÖPTÜĞÜM GİBİ ÖPECEKSİNİZ, HAYATLARINA DOKUNACAKSINIZ"

Paylaşılan videoda Sözer'in öğrencilerine "O çocukları benim sizin ellerinizden öptüğüm gibi öpeceksiniz, hayatlarına dokunacaksınız. Her birinize o kadar çok güveniyorum ki...İster iş bulun ister iş bulmayın ben hepinizin içine kocaman güzel şeyler koydum. Bunun için bilgi, saygı, ilgi, meslek aşkı var. Benden gördüğünüz o aşka ömür boyu devam edin. Hayatta bir çocuğun hayatına dokunmaktan daha güzel hiçbir duygu yok. Birlikteliğimiz hiç bitmesin" şeklinde bir konuşma yaptığı görüldü.