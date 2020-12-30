Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anı
Maltepe'de, öğretim görevlisi Aylin Sözer'i boğazından bıçakladıktan sonra yakan katil Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Üzerinde kapüşonlu bulunan katilin yalpalayarak yürümesi ve kendini gizlemeye çalışması da dikkatlerden kaçmadı.
Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer (48)'in boğazını keserek öldüren Kemal Ayyıldız'ın cinayet öncesi görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız 'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız daha sonra binaya giriyor. Ayyıldız, saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Ayyıldız'ın üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.
KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Cinayetle ilgili Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denilmişti:
"Maltepe ilçesinde meydana gelen Kasten Öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı Kemal Ayyıldız'ın, Aylin Sözer isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde kadını öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli Kemal Ayyıldız gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır"
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