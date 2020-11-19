AYM Başkanı Arslan karantinaya girdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, eşinin ve kızının koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantinada kalacak.

AA
19 Kasım 2020 Perşembe, 12:23
AYM Başkanı Arslan karantinaya girdi
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın eşi ve kızına, Covid-19 belirtilerinin ortaya çıkması üzerine test yapıldı.

Anne ve kızın testleri 17 Kasım'da pozitif çıktı. Bunun üzerine, herhangi bir belirti göstermeyen ve test sonucu negatif çıkan Başkan Zühtü Arslan'ın da tedbiren 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.


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