AYM Başkanı Hüsnü Arslan: Kararların uygulanmaması Anayasa'yı tamamen işlevsiz hale getirebilir

09 Şubat 2021 Salı, 12:21

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu’nda Yüksek Mahkeme'ye atanan İrfan Fidan için yemin töreni düzenlendi.

Yalnızca 6 gün süren Yargıtay Üyeliği görevinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan Fidan'ın yemin töreninde ilk sözü Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan aldı.

Erdoğan'ın da katıldığı törende konulan Arslan, “Anayasaya ve ilgili kanuna göre idari ve yargısal makamlar, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ve buna bağlı olarak uygulanma zorunluluğu, anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasının da güvencesidir” dedi.

"ANAYASA TAMAMEN ANLAMSIZ HALE GELİR"

AYM'ye yapılan bireysel başvuruların sayısına dikkat çeken Arslan, “Bu noktada belirtmek isterim ki bazı arizi sorunlara rağmen bireysel başvuru ülkemizde başarılı olarak uygulanmaktadır” derken "Son 4 yılda yıllık bazda ortalama 40 bin başvuru Anayasa Mahkemesi’ne yapılıyor. Bu gerçekten çok büyük bir sayı” ifadelerini kullandı. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararların bağlayıcılığını vurgulayan AYM Başkanı Arslan, mahkemelerin AYM kararlarını uymak zorunda olduğunu, bunun da anayasal hakların güvencesi olduğunu söyledi. AYM kararlarının gecikmeksizin uygulanması gerektiğini belirten Arslan, "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Anayasayı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir. Anayasanın anlamsız hale geldiği, bireylerin ve toplumun hukuka ve devlete olan güveninin sarsıldığı yerde ise bizleri bir arada tutan değerleri koruma imkanı kalmayacaktır" diye konuştu.