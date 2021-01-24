CHP'li Bülbül'den İrfan Fidan tepkisi: Hukukun, tarafsızlığın, liyakatin canına okudular

24 Ocak 2021 Pazar, 10:42

Yargıtay Üyesi İrfan Fidan'ın yalnızca 6 gün süren bu görevinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmasına CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül'den tepki geldi.

Yargı reformundan bahsedilen günlerde reform değil yargıya darbe yapıldığını belirten Bülbül, “Şimdiye kadar 3 kere yargıda reform yapacağız iddiasıyla paketler açıklandı. Her paket sonrası yargının durumu biraz daha dibe battı. Gelecek Yargı Reformu Paketinin de yerini bulması konusunda inancımız yoktu. Bu düşüncemizi yine boşa düşürmediler” dedi.

İrfan Fidan’ın geçmişinin MİT tırları, Balyoz, Can Dündar-Erdem Gül, Gezi ve Osman Kavala davalarıyla hukukun değil siyasi taraftarlıkla dolu olduğunu söyleyen Bülbül, “Hangi davaya bakarsanız bakın hukuksuzluğu görürsünüz. O nedenle Cumhurbaşkanlığının böyle bir atama yapması şaşırtıcı değil. Yargıtay üyeliğinde daha bir karara imza atmasını bırakın cüppe bile giymeyen 58 günlük Fidan, 153 yıllık Yargıtay geleneğini ve AYM’nin kıdem ve mesleki yeterlilik düzenini altüst etmiştir. Tek adamın sistem içinde sahip olduğu söz hakkıyla yargı yürütmenin bir uzantısı halinde” ifadelerini kullandı.

“Yasamada, yürütmede ve yargıda tek adam, AKP Genel Başkanı’nın ayak izleri var” diyen Bülbül, “Hakimler, savcılar yeter ki talimat verilebilecek yandaşlardan olsun, gerisi tek adamın atamasına bakıyor. Tarafsızlık, bağımsızlık, hukuk, liyakat gibi kavramların ise canına okudular. Tüm bunları tamir etmek için yargı reformu değil yargıda devrim gerekli. Partili cumhurbaşkanı sistemi gitmeden, kuvvetler ayrılığı sağlanmadan da bu sorunlar çözülmeyecek” dedi.







