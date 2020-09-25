AYM 'çoklu baro' yasasını gündemine aldı

25 Eylül 2020 Cuma, 15:39

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 80 baronun karşı çıktığı, muhalefetin “hayır” dediği “Çoklu baro” teklifi tüm itirazlara karşın AKP ve MHP oylarıyla kabul edilerek yasalaştı.



Çoklu baro düzenlemesinin yasalaşması ardından CHP AYM’ye yürütmeyi durdurma ve iptal başvurusu yapmıştı. 23 Temmuz’da başvurunun ilk incelemesini yapan AYM, usul yönünden eksik tespit etmemiş, yürütmeyi durdurma kararını ise reddetmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) 1 Ekim'de kamuoyunda “çoklu baro” düzenlemesi olarak bilinen kanun değişikliğinin iptali istemini esastan görüşecek.

'ÇOKLU BARO'NUN YASALAŞMA SÜRECİ

Diyanet’in eşcinselleri hedef alan açıklamasını "nefret suçu" olarak gören barolar hakkında soruşturma başlatılmasının ardından hükümetin yıllardır gündeminde olan baroların yapısında değişikliğe gitme planı yeniden gündeme geldi.

İktidarın, baroların yapısını değiştirme çalışmasına karşı “eylemlilik süreci”ni başlatan baro başkanları, 19 Haziran Cuma günü, bulundukları illerden “savunma yürüyüşü”ne geçti. Yürüyüşe katılan 41 baro başkanı, Eskişehir Yolu Ankara Giriş Kapısı önünde buluşarak kente toplu giriş yapacak ve 11.30’da Anıtkabir’de olacaktı. Ankara Barosu’na bağlı avukatlar da kent girişinde başkanları karşılayacaktı. Ancak Ankara Emniyeti’ne bağlı polisler, giriş kapısına 500 metre kala başkanların önünü kesti.

Baro başkanlarına sert şekilde müdahale edilmesinin ardından başkanlar bulundukları yerde oturma eylemi başlattı. Bir gün süren eylemin ardından polis barikatı açılarak, başkanların yürüyüşünü Anıtkabir'de tamamlamasına izin verildi.

Tüm itirazlara ve avukatların eylemlerine rağmen 'çoklu baro’nun önünü açan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Meclis'te kabul edilerek yasalaştı.

CHP, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunu AYM'ye taşıdı.

Başvuruyla kamuoyunda çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 21 maddesinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini istemişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2 başvurunun da ilk incelemesini tamamladı.

Başvurularda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca, düzenlemelerin yürürlüklerinin durdurulması istemleri reddedildi.

İSTANBUL’DA BAŞVURU YAPILDI

İstanbul'da ikinci baronun kurulması için 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliği'ne başvuru yapıldı. Ankara’da ise iktidara yakın avukatlar 2 bin imza sayısına ulaşamadı.