Son dakika... AYM'den kritik karar: "Gergerlioğlu'nun hürriyeti ihlal edildi"

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kararını verdi.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2021 Perşembe, 15:09
Son dakika... AYM'den kritik karar:
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Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kararını verdi. AYM'nin kararında, "Siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkı ihlal edildi" denildi.

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