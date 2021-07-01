Son dakika... AYM'den kritik karar: "Gergerlioğlu'nun hürriyeti ihlal edildi"
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kararını verdi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kararını verdi. AYM'nin kararında, "Siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkı ihlal edildi" denildi.
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