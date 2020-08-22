AYM'den, 16 yıldır sonuçlanmayan dava için tazminat kararı

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:17

Yüksek Mahkeme, hizmet tespiti ve is¸c¸ilik alacaklarına yönelik 2004'te açılan davanın halen sonuçlandırılmaması nedeniyle "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti.

Samsun'da yaşayan bir kişi, hizmet tespiti ve is¸c¸ilik alacakları için 6 Ağustos 2004'te dava açtı.

Davanın uzun süredir karara bağlanamaması üzerine davacı, 25 Eylül 2018'de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, halen derdest olan davanın 16 yıldır sonuçlandırılmamasında Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğine, başvurucuya 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

AYM'NİN GEREKÇESİ

Gerekçede, medeni hak ve yu¨ku¨mlu¨lu¨klerle ilgili uyus¸mazlıklara ilis¸kin yargılamanın su¨resi tespit edilirken, su¨renin bas¸langıc¸ tarihi olarak davanın ikame edildigˆi tarihin, su¨renin sona erdigˆi tarih olarak c¸ogˆu zaman icra as¸amasını da kapsayacak s¸ekilde yargılamanın sona erdigˆi tarihin, yargılaması devam eden davalar yo¨nu¨nden ise Anayasa Mahkemesinin "makul su¨rede yargılanma hakkı"nın ihlal edildigˆine ilis¸kin s¸ikayetle ilgili kararını verdigˆi tarihin esas alındığı belirtildi.

Medeni hak ve yu¨ku¨mlu¨lu¨klerle ilgili uyus¸mazlıklara ilis¸kin yargılama su¨resinin makul olup olmadıgˆı degˆerlendirilirken, "yargılamanın karmas¸ıklıgˆı ve kac¸ dereceli oldugˆunun, ilgili makamların yargılama su¨recindeki tutumunun, bas¸vurucunun yargılamanın su¨ratle sonuc¸landırılmasındaki menfaatinin niteligˆi" gibi hususların dikkate alındığı vurgulanan gerekçede, "Anayasa Mahkemesinin benzer bas¸vurularda verdigˆi kararlar dikkate alındıgˆında 2004 yılından bu yana sonuc¸lanmadıgˆı anlas¸ılan davaya ilis¸kin yargılama su¨resinin makul olmadıgˆı sonucuna varmak gerekir." değerlendirmesinde bulunuldu.