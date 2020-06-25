AYM'den HDP'li vekillerle ilgili karar
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğlulları’nın vekillerinin düşürülmesinin iptal istemi ile yapılan başvuruyu reddetti.
HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın başvuruları Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.
Güven ve Farisoğulları vekilliklerinin düşürülmesinin iptali ve iadesi için başvuru yapmıştı. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. AYM yetkinin kendisinde değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu söyledi.
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