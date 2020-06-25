AYM'den HDP'li vekillerle ilgili karar

25 Haziran 2020 Perşembe, 14:43

HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın başvuruları Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.

Güven ve Farisoğulları vekilliklerinin düşürülmesinin iptali ve iadesi için başvuru yapmıştı. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. AYM yetkinin kendisinde değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu söyledi.



