AYM'den Osman Kavala kararı
Anayasa Mahkemesi, tutuklu Osman Kavala'nın hak ihlali ile ilgili başvuru dosyasını Genel Kurul'a sevk etti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), tutukluluğunun devamına karar verilen iş insanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti.
Osman Kavala, "tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, bugünkü gündem toplantısında başvuruyu görüştü.
Birinci Bölüm tarafından "başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula sevki"ne karar verildi.
Bu karar gereğince, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bireysel başvuruyu daha sonra ele alacak.
Kavala'nın bu bireysel başvurusu, Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümünce 29 Eylül'de ele alınmış ve başvurunun görüşülmesi ertelenmişti.
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