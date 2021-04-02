AYM’nin iddianameyi iadesinin ardından, HDP’den iktidar ortakları ve savcıya eleştiri geldi

02 Nisan 2021 Cuma, 04:00

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, HDP’nin kapatılmasına yönelik hazırlanan iddianamenin Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından oybirliği ile reddedilmesine ilişkin “İktidar ortakları ve sözcüleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı üzerinde baskı oluşturmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu işledi; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nı da suça sürükledi. AYM, hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na hem de adil yargılamayı etkilemek isteyen siyasetçilere oldukça güzel bir cevap vermiş oldu” dedi.

AYM, usul eksiklikleri nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP’nin kapatılmasına yönelik hazırlanan iddianameyi, oybirliği ile iade etti. Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren HDP’li Dede, son ana kadar “basına sızdırılan iddianamenin gerçek olup olmadığında tereddüt ettiğini” belirterek, “Bu kadar eksiklik ve yanlışlıklarla dolu bir iddianamenin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın elinden çıkabileceğine inanmıyordum” dedi. İddianamelerde bulunması gereken temel unsurun, yöneltilen suçlamaların delillendirilmesi olduğunu vurgulayan Dede, iade gerekçelerinden birinin buna dayandırıldığını söyledi. “AYM, ‘İddianamede belirtilen hususlar, yapılan değerlendirmeler ve sunulan delillerle HDP’nin terör eylemlerinin odağı haline geldiği anlaşılamıyor, net değil. Hukuken buna ikna olmak mümkün değil’ diyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, HDP’nin odak haline geldiğini ispatlayacak deliller öne sürmediyse, aslında bir kapatma davası olamaz. Bu aynı zamanda işin esasıdır” ifadelerini kullandı.

AYM’DEN GÜZEL CEVAP

AYM’nin kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı “HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalı” açıklamasını anımsatan Dede, Bahçeli’nin, “AYM’nin tüzel kişiliğini ve yargıçlarını aşağılayan beyanlarda bulunduğunu” söyledi. HDP’ye kapatma davası açılması konusunda “Bahçeli ile AKP ve MHP sözcülerinin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı üzerinde baskı oluşturduğunu” söyleyen Dede, şunları kaydetti:

“Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu yönlendirmelerin etkisinde kalarak alelacele bir iddianame hazırladı ve MHP’nin kongresinden bir gün önce adeta MHP’ye hediye eder gibi AYM’ye götürdü. Sonucu da ortada. İktidar ortakları ve sözcüleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı üzerinde baskı oluşturmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu işledi. Diğer taraftan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nı da suça sürükledi. AYM, verdiği kararla hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na hem de adil yargılamayı etkilemek isteyen, çaba sarf eden siyasetçilere oldukça güzel bir cevap vermiş oldu.”

‘TEHDİT ORTADAN KALKTI’

Dede, iddianamenin iade edilmesinin ardından takip edilecek yol haritasına ilişkin şunları söyledi: “HDP’den vazgeçmeyeceğimizi vurgulamıştık. Bizim açımızdan bir şey değişmiş değil. AYM’nin kararı ile HDP’nin siyasi yaşamına devam etmesinin önündeki tehdit ortadan kalkmış oldu. HDP yoluna devam edecek. HDP çatısı altında siyaset yapmaya devam edeceğiz.”

