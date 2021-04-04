Aynı Başsavcılıktan amirallere: "Açıklama yapamazsın"

04 Nisan 2021 Pazar, 16:09

Emekli amiraller "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularında dün bir bildiri yayınladı. Açıklamada, FETÖ kumpasları hatırlatıldı ve aynı tehlikenin yaşanmaması için önlemler alınmasına dikkat çekildi.



Amiraller "TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadelerini kullandı.

AKP’li ve Saray’dan birçok ismin “Darbe bildirisi” benzetmesinde bulunması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından amirallerin bildirisi hakkında soruşturma başlatıldı.

ÖCALAN İÇİN “İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ” DENİLMİŞTİ

Başsavcılığın soruşturma kararı akıllara, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın TRT ekranlarında açıklama yapmasını getirdi.

2019 yılında, Kırmızı Bülten ile aranan Osman Öcalan’ın devletin kanalında açıklama yapması üzerine suç duyurusunda bulunulmuştu. Fakat Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusuna “İfade özgürlüğü” diye yanıt vermişti. Başsavcılık soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermişti.

ERDOĞAN "ARANDIĞINI BİLMİYORUM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu olayla ilgili "TRT'ye müracaat etmiş ve TRT Kurdi'de böyle bir program yapmışsa, bunu TRT'deki arkadaşlarımız bilirler. Bu konularda da TRT'deki arkadaşlarıma güveniyorum'' açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan, Öcalan’ın Kırmızı Bülten ile aranmasıyla ilgili ise “Doğrusu ben Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum” demişti.