Aynur Aydın'dan "Göçmen" çıkışı

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 15:56

Türkiye son dönemde ülkeye girişi artan düzensiz göçmenleri tartışıyor.

Sosyal medyada çoğunlu Afgan olan mültecilerin sınırdan herhangi bir müdahale olmaksızın girmesine tepki gösteriliyor. Tepki gösterenler arasında ise siyasetçilerin yanı sıra sanatçılar da yer aldı.

Şarkıcı Aynur Aydın da konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamda bulundu. Aydın, "Ülkemde mülteci istemiyorum" dedi. Aydın'ın paylaşımına kimi kullanıcılar tepki gösterirken kimileri de destek verdi.

İşte o paylaşım: