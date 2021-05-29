Ayşe Begüm Onbaşı, bir ödülün daha sahibi oldu
Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, organizasyonun en iyi sporcusu seçildi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, organizasyonun en iyi sporcusu seçildi.
Büyükler kategorisinde ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Red Bull sporcusu, şampiyonada imza attığı tarihi başarının ardından bir ödüle daha layık görüldü. Milli cimnastikçi, organizasyonun en iyi sporcusu seçilerek Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından da onurlandırılmış oldu.
Video Haberler
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
- Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü
En Çok Okunan Haberler
- 'Temizlik Benim İşim'de korkutan kaza
- Atatürk'e lanet okundu, Erdoğan dinledi!
- Venezuelalı gazeteciden Yıldırım ve Bakan iddiası
- Feci kazada ünlü oyuncu ölümden döndü
- Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş
- Dikkat! Karantina süreleri değişti
- Peker'in videoları için çarpıcı yorum
- Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- Cem Gürdeniz, Marmara Denizi için çağrıda bulundu
- Salda Gölü'nde korkutan görüntü