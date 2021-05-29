Ayşe Begüm Onbaşı, bir ödülün daha sahibi oldu

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 21:34

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, organizasyonun en iyi sporcusu seçildi.



Büyükler kategorisinde ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Red Bull sporcusu, şampiyonada imza attığı tarihi başarının ardından bir ödüle daha layık görüldü. Milli cimnastikçi, organizasyonun en iyi sporcusu seçilerek Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından da onurlandırılmış oldu.