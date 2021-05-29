Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda podyumda
Milli motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen ikinci yarışını ikinci sırada tamamladı.
Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun ikinci durak noktasında podyuma ulaştı. 2021 Dünya Superbike Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, Portekiz’deki Estoril Pisti’nde gerçekleştirilen yarışta ikinci oldu. Yarışa 4. cepten başlayan başarılı sporcu, ilk viraj sonunda ikinci sıraya yükselmeyi başardı.
Yarış boyunca bu konumunu koruyan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından ikinci sırada geçti. Razgatlıoğlu böylece 2021 sezonunun kendisi adına ikinci podyumuna erişmiş oldu. Dünya Superbike Şampiyonası’nın dördüncü yarışı yarın TSİ 16.00’da yine Estoril Pisti’nde koşulacak.
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