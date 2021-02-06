Ayşe Buğra'nın öğrencilerinden açıklama

06 Şubat 2021 Cumartesi, 17:09

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nın öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim üyesi ve Osman Kavala’nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra’yı hedef alarak, "Yani aynı zihniyet şu Osman Kavala denilen bu ülkede Soros adeta ofisi olan temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi’nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi, böyle nadide bir üniversitemizi bunları alın istediğiniz gibi karıştırın mı diyeceğiz. Buna müsaade etmemiz mümkün değil" açıklamasını yapmıştı.

Ayşe Buğra'nın öğrencileri yaptıkları yazılı açıklamada, hocalarının hedef gösterilmesinden duydukları üzüntü ve rahatsızlığı ifade ettiler.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bizler Prof. Dr. Ayşe Buğra’nın öğrencileriyiz…

1986 - 2020 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü, Atatürk Enstitüsü ve Sosyal Politika Yüksek Lisans Programında verdiği derslerde öğrencileri olduk, yüksek lisans veya doktora tez çalışmalarımızı onun danışmanlığıyla yürüttük. 40 seneyi aşkın akademik yaşamında yetiştirdiği, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında, akademide, iş dünyasında ve kamuda çalışan öğrencileri olarak ona destek vermek üzere bu metni kaleme alıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör ataması sonrası gelişen süreçte hocamızın hedef gösterilmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Ayşe Buğra, yetiştirdiği binlerce öğrenci, sosyal politika disiplininin gelişmesine sunduğu katkılar, bilimsel üretkenliği ve uluslararası saygınlığı ile Boğaziçi Üniversitesi’nin ve Türkiye’nin kıymetli bir değeridir.

Hocamız sosyal politikadan kimlik siyasetine, devlet-piyasa ilişkilerinden emek hareketlerine kadar uzanan geniş bir çalışma sahasında, birçok dilde onlarca kitap ve makale yazmıştır. Çalışmaları Türkiye’nin ve dünyanın birçok üniversitesinde temel kaynak olarak kullanılmaktadır. Ayşe Buğra, bugün dünyanın en prestijli üniversitelerinde akademik çalışmalarını sürdüren yüksek lisans ve doktora tez öğrencileriyle, sosyal bilimler içerisinde önemli bir gelenek yaratmıştır.

Kurucusu olduğu Sosyal Politika Forumu’nda, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları, TÜBİTAK gibi kamu kurumları, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarla birlikte sayısız araştırma projesi yürütmüştür. Ülkemizde, sosyal politika, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele, kadınların güçlenmesi, sosyal adaletin sağlanması ve insan hakları temelli politikaların geliştirilmesine öncülük etmiştir. Ayşe Buğra hocamız, bu değerli çalışmalarıyla Dünya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Ödülü (TWAS - The World Academy of Sciences - Celso Furtado Prize 2015) dahil hem uluslararası hem de ulusal çeşitli ödüllere layık görülmüştür.

Ancak tüm bunların ötesinde, Ayşe Buğra iyi kalpli, nazik, sağduyulu ve tevazu sahibi bir insandır. Bunu, yaşamının en zor yıllarında dahi üretmekten, öğrenmekten ve biz öğrencilerine dokunmaktan vazgeçmemesinden biliyoruz. Biz Ayşe Buğra’ya şahidiz. Hocamızın hedef gösterilmesinden duyduğumuz üzüntü ve rahatsızlığı yineliyoruz. Bu saldırılar bir an önce dursun istiyoruz.

Ayşe Buğra’nın öğrencileri”