Ayşe Tuba Arslan'ı öldüren Yalçın Özalpay'a haksız tahrik indiriminin sebebi 'canım' mesajıymış

13 Temmuz 2021 Salı, 23:09

Eskişehir'de yaşayan Ayşe Tuba Arslan, eski eşi Yalçın Özalpay'ın satırlı saldırısı sonucu 2019 yılında hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili olarak açılan davada, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Özalpay'a "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek, nitelikli kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermişti. Mahkeme, sanık hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi de yapmamıştı.

MÜEBBET HAPİS VERİLMİŞTİ

Sanık Özalapay, karar için istinaf başvurusunda bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de 25 Haziran tarihinde sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırdı. İstinaf mahkemesi katil kocanın haksız tahrik altında suçu işlediği değerlendirmesi yaparak, haksız tahrik indirimi uyguladı ve 24 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. İstinaf Mahkemesi verdiği kararının gerekçesini tamamladı.

'CANIM' MESAJI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi kararında, Eskişehir'de tur şirketi sahibi olan S.E. isimli erkekle Ayşe Tuba Arslan'ın HTS kayıtları ve mesajların incelendiği belirtilerek, "Temmuz 2017 tarihinden 24/08/2018 tarihine kadar çok sayıda karşılıklı arama ve mesajlaşmasının bulunduğu, aşçı yardımcısı olarak ana okulunda çalışan maktulün akrabalık ilişkisi, iş ilişkisi gibi hiçbir irtibat bulunmayan tur sahibi S.E. isimli erkek şahısla bu denli yoğun iletişim kurması ve bu iletişimlerin bir kısmının makul olmayan gece geç saatlerde yapıldığının tespit edilmesi, S.E. isimli kişinin göndermiş olduğu mesajda aralarındaki samimiyeti gösterir şekilde maktule canım diye hitap etmesi de sanığın savunmalarını doğrular niteliktedir" ifadelerine yer verildi.

'ETKİ-TEPKİ DENGESİ GÖZETİLDİ'

Mahkeme sanık hakkında haksız tahrik indirimini uyguladığı kararla ilgili de evlilik birliğinin hukuken sona ermesine kadar sanığa karşı sadakat yükümlülüğü olan Ayşe Tuba Arslan'ın bu yükümlülüğe aykırı davrandığını belirterek, "Bir şekilde farklı erkeklerle aldatma şeklindeki süreklilik gösteren ve zamana yayılan davranışları ile ilk haksız hareketi gerçekleştirdiği, bu şekilde olayların başlangıcına sebep olduğu, aldatılma olgusunu öğrenmesi üzerine sanığın maktule yönelik tehdit, hakaret ve yaralama suçlarıyla ilgili mahkumiyetle sonuçlanan dosyalara konu eylemlerini gerçekleştirdiğinin saptanması karşısında, tahrikte etki-tepki dengesi gözetildiğinde sanık hakkında haksız tahrik nedeniyle asgari hadden indirim yapılmasına karar verildi" denildi.

YARGITAYA İTİRAZDA BULUNULDU

Ayşe Tuba Arslan ailesinin avukatları İstinaf Mahkemesinin 24 yıllık hapis cezasıyla ilgili olarak Yargıtaya itirazda bulundu. Tutuklu sanık Yalçın Özalpay ile ilgili kararı Yargıtay verecek.

Ayşe Tuba Arslanın 3 kez uzaklaştırma kararı aldığı eski eşi Yalçın Özalpay hakkında birinde 'ben ölünce mi yardım edeceksiniz?' ifadesi yer alan 23 farklı dilekçe vererek şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.