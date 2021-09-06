Aytun Çıray Fuat Oktay'a sordu: 3 bin Afganın T.C. vatandaşı yapılması mı istendi?

06 Eylül 2021 Pazartesi, 11:02

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Taliban’ın Afganistan’ı hakimiyet altına alması sürecinde, ABD tarafından Türkiye’nin planlı bir sevk ve nakil operasyonuyla büyük bir Afgan göçünün hedefi haline getirildiğini belirtti.

Çıray, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 110 bin Suriyeli sığınmacıya vatandaşlık verildiğini hatırlatırken diğer sığınmacıların tamamına da vatandaşlık verilmesi ile ilgili süreçlerin başlayacağı açıklamasını hatırlattı. Çıray devamında, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının 250 bin dolar gibi son derece az ve devletimizi küçük düşüren bir meblağ karşılığında satışa çıkarılması zaten yeterince utanç verici ve alçaltıcıyken, şimdi bu meblağa ‘taksitle’ ödeme kolaylığı sağlandığı iddia edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Çıray şunları söyledi:

“Türkiye’de mevcut uygulamada yabancıların özellikle konut satışı yoluyla 250 bin dolara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilmeleri gibi tam bu ucube iktidar zihniyetine yakışan ucube bir uygulama söz konusuydu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının 250 bin dolar gibi son derece az ve devletimizi küçük düşüren bir meblağ karşılığında satışa çıkarılması zaten yeterince utanç verici ve alçaltıcıyken, şimdi bu meblağa ‘TAKSİTLE’ ödeme kolaylığı sağlandığı iddia edilmektedir. Eğer bu iddialar doğruysa tam bir skandaldır. Zaten utanç verici ve alçaltıcı bir uygulamanın tam bir zillete dönüştürülmesidir. Netice ‘itibardan tasarruf edilmez’ diyerek ekonomimizi israf ve yolsuzluk kıskacında batıranların, Devletimizin ve Milletimizin dış dünya karşısında itibarını yerle bir edecek niteliktedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk Milletinin onurunu ayaklar altına almaktır. Bu iddiaların doğru olup olmadığı Türk Milletine derhal açıklanmalıdır.”

ÜÇ BİN AFGAN’IN T.C. VATANDAŞI OLMASI MI İSTENDİ?

Türkiye’ye gelen Afgan göçmenlerle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atan Çıray, “Ülkemize kontrolsüz bir biçimde giriş yapan 3 bin Afganistanlı sığınmacının bedeli Amerika Birleşik Devletleri tarafından ödenen bir meblağ karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldıkları iddia edilmektedir” dedi.

Çıray, sözlerine şöyle devam etti:

“Biden ile kapalı kapılar arkasında yapılan pazarlıklarda el sıkışılan konulardan birisi de ABD’nin finansörlüğünde 3 bin Afganistanlıya Türk vatandaşlığı verilmesi miydi? Başta Almanya olmak üzere hiçbir biçimde ve ölçüde sığınmacı istemeyen Avrupa Birliği’nin sözde maddi desteklerle Türkiye’yi bir tampon bölge haline getirme arzularına ses çıkaramayan AKP iktidarı, eğer şimdi bir de kendi yüzüne karşı soykırımcısınız diyen ABD’nin ödediği vatandaşlık bedeliyle 3 bin Afganistanlıya gerçekten Türk vatandaşlığı vermişse bu tam bir mutlak çöküş ve batış halidir. İktidardaki zihniyetin, kendi iktidarının bekasını Türk Milletini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yücelten bütün değerlerin bekasının üzerinde gördüğünün apaçık ispatı olduğu gibi alçalma ve zillette sınır tanımayan bir anlayışın dipsiz bir dibe serbest düşüşüdür."

Çıray konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a şu soruları yöneltti:

1- Türk Vatandaşlığı almak için belirlenen 250 bin dolarlık bedele taksitle ödeme imkanı sağlandığı doğru mudur? Eğer doğruysa bu uygulama, Türkiye vatandaşlığının adeta on iki taksitle alınan beyaz eşya statüsüne indirgenerek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk Milletinin onurunu ayaklar altına almak değil midir?

2- 3 bin Afganistanlıya parayla vatandaşlık verildiği ve söz konusu vatandaşlık bedellerinin ABD tarafından ödendiği doğru mudur? ABD’nin parasını ödeyerek TC vatandaşı yaptığı başka yabancılar da var mıdır? Varsa toplamda kaç kişidir?

3- Taksitle ödeyerek 250 bin dolara vatandaşlık alma konusunda belirlenen Türkçe bilmek, milli güvenlik ve kamusal düzene karşı tehdit oluşturmamak, gelir ve meslek beyanı, en az 5 yıllık ikamet gibi kriterler uygulanmakta mıdır? Eğer uygulanıyorsa 3 bin Afganistanlının bu kriterleri taşıdıklarına dair verileri kamuoyu ile paylaşmayı düşünmüyor musunuz?

4- Son 10 yılda ülkemizde toplamda kaç sığınmacıya parayla vatandaşlık verilmiştir? Bu sığınmacılardan toplamda ne kadar para alınmıştır ve bu parayı kim ya da hangi ülkeler ödemiştir?