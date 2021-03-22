Aytun Çıray'dan çifte Boynukalın tepkisi: "İmamın hukuk inşa edeceği aşiret devleti mi burası?"
İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, Ayasofya Camii Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'a tepki gösterdi. Çıray,"İmamın hukuk inşa edeceği aşiret devleti mi burası?" dedi.
İstanbul Sözleşmesi'ni ve laikliği hedef alan siyasi açıklamaları ile tepki çeken 'Ayasofya Baş İmamına' AKP'den 'kardeşçe tavsiye' gelmesinin ardından Aytun Çıray, hem Bülent Turan'a hem de Boyunukalın'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Aytun Çıray Twitter'dan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın Boynukalın'ın polemiklerin içinde olmasının 'Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzdüğünü' söyleyediği ifadelerini alıntılayarak şu açıklamada bulundu:
'Devlet memurları kanunu ve Anayasa'yı tanımıyor. Haddini aşmış beyanları ile Erdoğan'a nasihat ediyor. İngilizcesi iyi.. Bir okula atayıp soruşturma başlatın. İmamın hukuk inşa edeceği aşiret devleti mi burası?'
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Bankalardan kur artışı sonrası 'döviz' ve 'altın kararı
- Fransız bankasından korkutan dolar/TL öngörüsü
- Doların yükselmesinin ardından siyasilerden ilk yorum
- Dolar yükseldi Erdoğan'ın o sözleri gündem oldu
- Doların yükselmesine ilişkin ilk uzman yorumu
- Borsa İstanbul'dan flaş açıklama
- Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti
- Dolar şoku sonrası Muharrem İnce'den yurttaşlara çağrı
- Televizyon kanalları dolar bilgisini kaldırdı
- Marmara’da deprem! İstanbul’da da hissedildi