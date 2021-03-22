Aytun Çıray'dan çifte Boynukalın tepkisi: "İmamın hukuk inşa edeceği aşiret devleti mi burası?"

22 Mart 2021 Pazartesi, 21:47

İstanbul Sözleşmesi'ni ve laikliği hedef alan siyasi açıklamaları ile tepki çeken 'Ayasofya Baş İmamına' AKP'den 'kardeşçe tavsiye' gelmesinin ardından Aytun Çıray, hem Bülent Turan'a hem de Boyunukalın'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Aytun Çıray Twitter'dan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın Boynukalın'ın polemiklerin içinde olmasının 'Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzdüğünü' söyleyediği ifadelerini alıntılayarak şu açıklamada bulundu:

'Devlet memurları kanunu ve Anayasa'yı tanımıyor. Haddini aşmış beyanları ile Erdoğan'a nasihat ediyor. İngilizcesi iyi.. Bir okula atayıp soruşturma başlatın. İmamın hukuk inşa edeceği aşiret devleti mi burası?'