Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt gecikmedi

20 Ekim 2020 Salı, 14:06

İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben Meral Akşener olarak DYP’nin Genel Başkan Yardımcılığını ve bakanlığını yaptığım dönemde DYP’den 43 milletvekilinin nasıl ayrıldığını ve bunun Türkiye’ye maliyetini iyi biliyorum. Ben hem sayın Çıray’ın hem de sayın Özdağ’ın ölçü kaçsa da fikirlerine saygı duydum. Benim konuştuğum gruba katılmamasına saygı duydum. Ama sayın Turan’ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceler de benim için çok manidar oldu ve birden kendimi 1997’lerde, 1998’lerde hissettim. Şimdi Bülent Turan’ın açıklamalarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz bu süreçleri" diye konuştu.

AYTUN ÇIRAY'DAN YANIT GECİKMEDİ

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada Akşener'e yanıt verdi.

1997..

Müsteşarım..

Refahyol Hükümeti düştü.

Yılmaz Hükümeti kuruldu.

Sn Yılmaz bana, görevine devam etsin, başarılı ve 1999'da mv olur haberi gönderdi.

Daha önce de Sn Ecevit benzer şekilde onurlandırmıştı.

Eski Başbakan Çiller İzmir'e geziye gidecekti+ — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) October 20, 2020

Çıray şu ifadeleri kullandı:

1997.. Müsteşarım.. Refahyol Hükümeti düştü. Yılmaz Hükümeti kuruldu. Sn Yılmaz bana, görevine devam etsin, başarılı ve 1999'da mv olur haberi gönderdi. Daha önce de Sn Ecevit benzer şekilde onurlandırmıştı. Eski Başbakan Çiller İzmir'e geziye gidecekti.

DYP'nin İzmir'deki 7 mv'nin 7'si de istifa etmişti. Bunun üzerine Sn Akşener'e Çiller'i yalnız bırakmamak için müsteşarlıktan istifa edeceğimi söyledim. Ettim ve gittim. Önerilen onurlu teklifler yerine, kontenjan bile istemeyerek 1999'da DYP'den önseçime girdim ve 1. oldum.

Ama, Sn Köksal Toptan'ın müşahitliğinde yapılan önseçimin sonuçları iptal edildi. O sırada ben Sn Akşener'e ulaşamadım. Yine de DYP içinde mücadele ettik. Sn Akşener ve ben Sn Toptan'ın Genel Başkan adaylığını destekledik. Çiller'i seçerseniz baraj altında kalırız, dedik.

Ayarlanmış delege bize kulak asmadı. Çiller'i seçtiler. DYP'de yaşam hakkımız sona ermişti. Sn Akşener 1998'e gönderme yapınca.. Bir de bazı zavallılar, "koltuk hırsı" deyince aklıma nedense bunlar geldi. Müsteşarlığı demokrasi için bırakmış birine, siyasi koltuk ne yazar ya hu!