Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Demokrat Parti'den istifa etti

26 Şubat 2021 Cuma, 17:06

Ayvalık ilçesinde 2019'daki yerel seçimlerde Demokrat Parti'den seçilen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, partisinden istifa ettiğini açıkladı.



Ergin yaptığı yazılı açıklamada, "politik kaygılardan uzak kalarak hizmet odaklı belediyecilik anlayışını sürdürmek için bugünden itibaren görevini bağımsız olarak sürdürme kararı aldığını" açıkladı.

Ergin, şu ifadeleri kullandı:

"Bir teşekkür borcum da seçime katılmamız için bize kucak açan Demokrat Parti yönetiminedir. Bağımsız kalma tercihimiz asla bir kırgınlığa dayalı olmayıp gündelik siyasetten uzak, belediyecilik hizmetini sürdürmeye yönelik tercihten ibarettir. Bu vesileyle bir kez daha başta Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal olmak üzere tüm DP ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bugünden itibaren Ayvalık Belediye Başkanlığı görevimi tüm Ayvalık halkı ile kol kola ve bağımsız belediye başkanı sıfatı ile sürdüreceğim."



