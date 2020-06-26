Ayvalık’ın havasını ölçecek

26 Haziran 2020 Cuma, 08:42

Ayvalık’ta altı ay süreyle görev yapacak olan hava kalitesi ölçüm aracı bu süre içinde rüzgârın yönüne göre kentin çeşitli noktalarında park edip ölçümler ve analizler yapacak. Başkan Ergin, “Ölçüm aracının ölçümlerü sonucunda bakanlık bir sonuca varacak. Bizim arzumuz fabrikanın gerekli önlemleri alması, güçlü bir duman filtresi kullanması, ayrıca atık suları içilecek düzeyde arıtması. Kimse kente hizmet veren bir tesisin kapısına kilit vurulmasını istemez” dedi.