Ayvalık’ta eğitim seferberliği
Ayvalık’taki öğrencilere dizüstü bilgisayar ve tablet desteği vermek amacıyla başlatılan kampanyanın ikinci aşamasında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ayvalık Şubesi ve Ayvalık Eğitime Destek Derneği (AEDD) işbirliği ile 16 öğrenciye tablet, 2 öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye edildi.
Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve AEDD Başkanı Mesut Ergin’in destekleriyle başlatılan kampanyanın ilk aşamasında, Prof. Dr. Ülgen Zeki Ok tarafından 4 öğrenciye tablet, 2 öğrenciye dizu¨stu¨ bilgisayar hediye edilmişti. Kampanyada bugu¨ne kadar 24 öğrenciye bilgisayar ve tablet desteği verildi.
Ayvalık ÇYDD binasında gerçekleşen törene Ayvalık Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ahmet Üzgeç, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Başkanı Gülden Sarıbaş, öğrenciler ve aileleri de katıldı. Törende Ayvalık ÇYDD Başkanı Gülden Belge, tablet bağışı yapan Mavişehir Rotary Kulübü üyelerine, bağışçılara teşekkür etti. Belge, kampanyanın sürmesini diledi.
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