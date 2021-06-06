Azarenka, Fransa Açık'a 4. turda veda etti

06 Haziran 2021 Pazar, 16:30

Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan Belaruslu tenisçi Victoria Azarenka, katıldığı Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'nın 4. turunda elendi.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasında 8. gün sabah seansında tek kadınlarda maça çıkan 15 numaralı seribaşı Azarenka, 31 numaralı seribaşı Rus Anastasia Pavlyuchenkova ile karşılaştı.

Azerenka, mücadelenin ilk setini 7-5 kazanmasına rağmen sonraki setleri 6-3 ve 6-2 kaybetti ve maçı 2-1 kazanan Pavlyuchenkova, turnuvada adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Fransa Açık'ta en büyük başarısına 2013'te yarı finale kalarak ulaşan Azerenka, Avustralya Açık'ta ise iki kez (2012, 2013) şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Turnuvanın akşam seansındaki 4. tur maçlarında, tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, Kazakistanlı Elena Rybakina ile karşılaşacak.

Tek erkeklerde ise 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile Şilili Cristian Garin, 5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ile 12 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta, 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile Japon Kei Nishikori korta çıkacak.

