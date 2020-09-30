Azerbaycan-Ermenistan geriliminde ağır bilanço
Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sonlandıracak görüşmelere başlamayı reddetti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bölgeye barış gücü askeri göndermeyi düşünmediklerini söyledi. Azerbaycan ordusu, "2.300 Ermeni askerini etkisiz hale getirdik" açıklaması yaptı.
Azerbaycan-Ermenistan hattında Dağlık Karabağ üzerinden pazar günü başlayan gerilim bugün de sürüyor… Taraflar dün gece müzakere masasına oturmayacaklarını açıklarken bugün Bakü’den çok net ve sert bir mesaj geldi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca çatışmaların devam ettiğini açıklayarak, 2.300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “27-30 Eylül tarihlerinde 2.300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200’den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobil imha edildi” ifadesi kullanıldı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise çatışmalardan dolayı endişe duyduğunu dile getirdi ve taraflara görüşmelere başlamaları çağrısında bulundu.
Dağlık Karabağ’da Pazar günü başlayan ve onlarca kişinin öldüğü çatışmaların ardından dün iki ülke de birbirini Karabağ dışındaki topraklarını hedefe almakla suçladı.
ABD ve Rusya’nın taraflara çatışmanın durdurulması için yaptıkları çağrıya rağmen, bu gelişmeler çatışmaların tırmanabileceğinin sinyalini verdi.
TÜRKİYE İDDİASI GÜNDEM OLDU
Azeri Başkan İlham Aliyev dün görüşme ihtimalini kesinlikle reddettiğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da çatışmalar devam ederken görüşmelerin yapılamayacağını söyledi.
Ermenistan Başbakanı, “Uluslararası camia, Azerbaycan’ın saldırgan tutumunu ve Türkiye’nin eylemlerini kınayarak, Türkiye’nin bölgeden çekilmesini talep etmelidir” ifadesini kullandı.
Paşinyan, Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığının çatışmaların şiddetini ve boyutunu arttıracağını öne sürerken, Aliyev ise Türkiye’nin kesinlikle çatışmalara dahil olmadığını açıkladı.
PAŞİNYAN: BARIŞ GÜCÜ ASKERİ GÖNDERMEYECEĞİZ
Bu gelişmeler yaşanırken sabah saatlerinde Reuters haber ajansı bir son dakika haberi servis etti. Haberde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın sözlerine yer verildi.
Paşinyan, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’a barış gücü askeri yerleştirmeyi düşünmediğini söyledi
BMGK: ENDİŞE DUYUYORUZ
Sözcü'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalardan endişe duyduğunu bildirdi.
Güvenlik Konseyi basına kapalı toplantı sonrasında, Dağlık Karabağ çatışma bölgesinin temas hattında büyük çaplı askeri harekat olduğuna dair haberlerden kaygı duyduklarını ve “güç kullanımını şiddetle kınadıklarını” açıkladı.
Açıklamada, “Güvenlik Konseyi üyeleri, Genel Sekreterin derhal çatışmanın durdurulması, gerginliğin düşürülmesi ve gecikmeden makul görüşmelere dönülmesi yönünde taraflara yapmış olduğu çağrıya destek vermektedir” denildi.
En Çok Okunan Haberler
- Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
- Bir parti daha geliyor: Kurucu ismin 'İnce' detayı
- Vali ve Vali yardımcısının testi pozitif çıktı
- Alişan’dan Deniz Çakır’a cinsiyetçi hakaret
- Canan Kaftancıoğlu'na açılan davada karar açıklandı
- 'Türkiye'nin fakirleştiğinin hem tescili hem de ilanı'
- İmamoğlu: Esenyurt'ta yaşananlar yılların ihmali
- 'Koronavirüs vaka sayısı Koca'nın açıkladığının 20 katı'
- ‘Mobbing intihara sürekledi’ iddiası
- CHP'de 4 istifa birden
Video Haberler
- “Ben çıkıyorum da sen niye çıkacaksın” tekmesi
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
- Minibüs ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
- Ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
- Döviz kuru önemli mi?
- Nikah memurunun esprisi herkesi güldürdü
- Yüz yüze eğitim için kısıtlamalar gelebilir
- Sarıkamış'ta ayı yurttaşa el salladı
- Makas terörü kamerada! Herkesin canını tehlikeye attı
- Uludağ'da fırtınaya yakalanan atletlerin zor anları
En Çok Okunan Haberler
- Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
- Bir parti daha geliyor: Kurucu ismin 'İnce' detayı
- Vali ve Vali yardımcısının testi pozitif çıktı
- Alişan’dan Deniz Çakır’a cinsiyetçi hakaret
- Canan Kaftancıoğlu'na açılan davada karar açıklandı
- 'Türkiye'nin fakirleştiğinin hem tescili hem de ilanı'
- İmamoğlu: Esenyurt'ta yaşananlar yılların ihmali
- 'Koronavirüs vaka sayısı Koca'nın açıkladığının 20 katı'
- ‘Mobbing intihara sürekledi’ iddiası
- CHP'de 4 istifa birden