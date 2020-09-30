Azerbaycan-Ermenistan geriliminde ağır bilanço

30 Eylül 2020 Çarşamba, 10:09

Azerbaycan-Ermenistan hattında Dağlık Karabağ üzerinden pazar günü başlayan gerilim bugün de sürüyor… Taraflar dün gece müzakere masasına oturmayacaklarını açıklarken bugün Bakü’den çok net ve sert bir mesaj geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca çatışmaların devam ettiğini açıklayarak, 2.300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “27-30 Eylül tarihlerinde 2.300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200’den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobil imha edildi” ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise çatışmalardan dolayı endişe duyduğunu dile getirdi ve taraflara görüşmelere başlamaları çağrısında bulundu.

Dağlık Karabağ’da Pazar günü başlayan ve onlarca kişinin öldüğü çatışmaların ardından dün iki ülke de birbirini Karabağ dışındaki topraklarını hedefe almakla suçladı.

ABD ve Rusya’nın taraflara çatışmanın durdurulması için yaptıkları çağrıya rağmen, bu gelişmeler çatışmaların tırmanabileceğinin sinyalini verdi.

TÜRKİYE İDDİASI GÜNDEM OLDU

Azeri Başkan İlham Aliyev dün görüşme ihtimalini kesinlikle reddettiğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da çatışmalar devam ederken görüşmelerin yapılamayacağını söyledi.

Ermenistan Başbakanı, “Uluslararası camia, Azerbaycan’ın saldırgan tutumunu ve Türkiye’nin eylemlerini kınayarak, Türkiye’nin bölgeden çekilmesini talep etmelidir” ifadesini kullandı.

Paşinyan, Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığının çatışmaların şiddetini ve boyutunu arttıracağını öne sürerken, Aliyev ise Türkiye’nin kesinlikle çatışmalara dahil olmadığını açıkladı.

PAŞİNYAN: BARIŞ GÜCÜ ASKERİ GÖNDERMEYECEĞİZ

Bu gelişmeler yaşanırken sabah saatlerinde Reuters haber ajansı bir son dakika haberi servis etti. Haberde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın sözlerine yer verildi.

Paşinyan, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’a barış gücü askeri yerleştirmeyi düşünmediğini söyledi

BMGK: ENDİŞE DUYUYORUZ

Sözcü'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalardan endişe duyduğunu bildirdi.

Güvenlik Konseyi basına kapalı toplantı sonrasında, Dağlık Karabağ çatışma bölgesinin temas hattında büyük çaplı askeri harekat olduğuna dair haberlerden kaygı duyduklarını ve “güç kullanımını şiddetle kınadıklarını” açıkladı.

Açıklamada, “Güvenlik Konseyi üyeleri, Genel Sekreterin derhal çatışmanın durdurulması, gerginliğin düşürülmesi ve gecikmeden makul görüşmelere dönülmesi yönünde taraflara yapmış olduğu çağrıya destek vermektedir” denildi.