Azerbaycan: Karabağ'daki stratejik bazı tepelerde kontrol ele alındı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bölgedeki stratejik bir dizi tepenin ele alındığı belirtildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "23 Ekim gündüz ve 24 Ekim gece saaatlerinde askeri faaliyetler Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta yürütüldü. Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerine karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zayiat verdirildi" dendi.
İLETİŞİM HATLARI ELE GEÇİRİLDİ
Azeri birliklerin askeri faaliyetlerine belirlenen bölgelerde devam ettiğini belirten bakanlık, "Ermenistan ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depoları imha edildi. Ermeni güçlerinin birkaç destek noktası yok edildi, önemli iletişim hatları ele geçirildi ve önemli tepeler işgalden kurtarıldı" ifadelerini kullandı.
Dağlık Karabağ’da eylül ayında alevlenen çatışmalar ve gerginlikler sürüyor.
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