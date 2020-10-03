Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan köyleri hedef alıyor

03 Ekim 2020 Cumartesi, 10:15

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan köylerini hedef aldığını, Ağdam şehrine bağlı Güzelanlı, Alibeyli ve Ayağ Garvand köylerinin topçu ateşi altında olduğunu ancak tüm önlemlerin alındığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda ilk 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1.2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurmuştu.



