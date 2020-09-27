Azerbaycan’ın ardından Ermenistan da seferberlik ilan etti
Ermenistan’da uygulanan sıkıyönetim çerçevesinde 55 yaş ve altındaki yedek subay, erbaş ve er kadroları için seferberlik çağrısı yapıldı.
Ermenistan Bakanlar Kurulu’nun sitesinde yayınlanan hükümet kararnamesinde, ülkede uygulanan sıkıyönetim çerçevesinde 55 yaş ve altındaki yedek subay, erbaş ve er kadroları için seferberlik çağrısının yapıldığı belirtildi.
Kararname metninde, “Ermenistan Cumhuriyeti'nde genel seferberlik ilan ediliyor, Silahlı Kuvvetlerin kullanımına yönelik plan uygulamaya konuluyor. 55 yaş altı yedek subay, erbaş ve er kadroları için seferberlik çağrısı var” ifadelerine yer verildi.
Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.
Sputnik'in haberine göre Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait 2 helikopter ile 3 İHA'yı vurduklarını, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.
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