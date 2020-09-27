NATO'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a acil çağrı
NATO, Azerbaycan ve Ermenistan'a cephe hattındaki çatışmaları durdurma çağrısında bulundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi James Appathurai, yazılı açıklamasında, NATO'nun, Dağlık Karabağ'da cephe hattında çıkan çatışmalardan derin endişe duyduğunu bildirdi.
Sivil can kayıpları bulunduğunu belirten Appathurai, "Taraflar acilen çatışmaları durdurmalı" ifadesini kullandı.
Anlaşmazlığa askeri çözüm olamayacağını vurgulayan Appathurai, "Taraflar, barışçıl bir çözüm için müzakerelere yeniden başlamalıdır. NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu'nun çabalarını desteklemektedir." ifadesine yer verdi.
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