Azerbaycan'ın Türkiye kadrosu belli oldu

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:21

A Milli Futbol Takımı'nın 27 Mayıs Perşembe günü Alanya’da hazırlık maçı oynayacağı Azerbaycan’ın aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Gianni de Biasi tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

KALECİ: Emil Balayev (Karabağ FK), Aydın Bayramov (Sumgayıt), Mehdi Cennetov (Sumgayıt)

SAVUNMA: Maksim Medvedev (Karabağ FK), Kara Karayev (Karabağ FK), Rahil Mammadov (Karabağ FK), Anton Krivotsyuk (Neftçi Bakü), Şahriyar Aliyev (Keşla), Badavi Hüseynov (Karabağ FK), Azer Salahlı (Keşla), Temkin Helilzade (Sabah), Abbas Hüseynov (Karabağ FK), Hojjat Haghverdi (Sumgayıt), Elvin Badalov (Sumgayıt)

ORTA SAHA: Elvin Cafarguliyev (Karabağ FK), Sertan Taşkın (Zira), İsmail İbrahimli (Karabağ FK), Murad Khachayev (Sumgayıt), Anatoli Nuriyev (Minay/Ukrayna), Rahim Sadıkov (Sumgayıt), Aleksey İsayev (Sabah), Tural Bayramov (Karabağ FK), Emin Mahmudov (Neftçi Bakü), Elvin Camalov (Zira), Vugar Mustafayev (Sumgayıt)

HÜCUM: Namık Alaskarov (Neftçi Bakü), Ali Ghorbani (Sumgayıt), Ramil Şeydayev (Sabah), Rüstem Ahmedzade (Minay/Ukrayna)

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 27 Mayıs Perşembe günü oynanacak olan Türkiye-Azerbaycan müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.