Azerbaycanlı milletvekili yayında asistanını taciz etti

22 Nisan 2021 Perşembe, 17:52

Azerbaycanlı milletvekili Hüseynbala Mirelemov, odasında çalışan asistanına yaptığı hareket ile gündem oldu.

Kameranın açık olduğunu unutan Hüseynbala Mirelemov asistanının kalçasına dokunarak taciz etti.

O görüntülerin yayınlanmasıyla Mirelemov'a sert tepkiler yükseldi.