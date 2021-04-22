Azerbaycanlı milletvekili yayında asistanını taciz etti

Azerbaycanlı milletvekili Hüseynbala Mirelemov, yayın esnasında asistanını taciz etti.

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2021 Perşembe, 17:52
Azerbaycanlı milletvekili yayında asistanını taciz etti
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Azerbaycanlı milletvekili Hüseynbala Mirelemov, odasında çalışan asistanına yaptığı hareket ile gündem oldu.

Kameranın açık olduğunu unutan Hüseynbala Mirelemov asistanının kalçasına dokunarak taciz etti.

O görüntülerin yayınlanmasıyla Mirelemov'a sert tepkiler yükseldi. 


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