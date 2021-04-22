Azerbaycanlı milletvekili yayında asistanını taciz etti
Azerbaycanlı milletvekili Hüseynbala Mirelemov, yayın esnasında asistanını taciz etti.
Azerbaycanlı milletvekili Hüseynbala Mirelemov, odasında çalışan asistanına yaptığı hareket ile gündem oldu.
Kameranın açık olduğunu unutan Hüseynbala Mirelemov asistanının kalçasına dokunarak taciz etti.
O görüntülerin yayınlanmasıyla Mirelemov'a sert tepkiler yükseldi.
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