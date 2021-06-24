CANLI | Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunuyor

24 Haziran 2021 Perşembe, 11:27

Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte cuma ve cumartesi günü yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı gerçekleştiriyor.

Eski yönetimi ile gerçekleştirdiği basın toplantısı öncesi kısa bir açıklama yapan Aziz Yıldırım, "Bir daha başkanlığa aday olmayacağım" dedi.

Yıldırım, "Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe'yi savunurum" diye konuştu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Fenerbahçe tarihinde iki defa futbol takımı küme düşüyordu. Bir Ali Şen zamanında sonra bundan 3 sene önce son 3-4 maça kalarak 6'ncı mı 7'nci mi ne olundu.Fenerbahçeliler ondan (Ali Koç) başarılı bir futbol takımı ve spor kulubü bekliyordu. Fenerbahçe başkanı olan herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur.

Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe’nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe’yi savunurum. 3 senedir enkaz edebiyatı var. ‘Biz çok kötü bir mali tablo aldık' diyorlar. Hayır öyle bir tablo bırakmadık.



Biz kaçmadık. Biz aday olduk seçilemedik. Seçilseydik o gün Fenerbahçe'nin şartları neyse biz de onları yaşayacaktık.

3 yıl önce Ali Koç, büyük teveccühle başkanlığa başladı. Arkadaşlarım ve ben, toplandık konuştuk. Fenerbahçe için ne yapmalıyız, ne yapmalıyız. 3 yıl boyunca konuşmama kararı aldı. Kulüp bundan etkilenmesin istedik. Arada bizi tahrik ettiler. Konuşunca neden konuştun, konuşmayınca neden konuşmadın diyerek bizi bir yola getirmeye çalıştılar ama biz bu tuzaklara düşmedik.

Sayın Başkan hesap kitap bilmiyor herhalde. Beşiktaş ve Galatasaray’ın malı bizden fazla diyor. Beşiktaş’ın bir stadı var, bir de karşıda kamp tesisleri, Beşiktaş’ta bir apartman var. Galatasaray’ın yarısı Florya’da ait olan bir arsa, devletin yaptığı bir stat, Selahattin Beyazıt başkanın Allah razı olsun bugünleri görüp aldığı arazi ve ondan gelen nakit para var. Başka ufak tefek var. Fenerbahçe’nin neyi var. Neyi olduğunu okuyacağım.

Ben şampiyonluk sözü vermedim diyor. Fenerbahçe başkanı olan herkes şampiyonluk sözü vermek zorundadır. Biz birinci olamazsak başarılı değilizdir.

Ali Koç, beyaz atlı prens olarak geldi. Pamuk Prenses’i alacak, uçuracak… Beyaz atlı prens küme düşürüyordu bizi.

Ben bu 3 senede çok büyük sıkıntılar çektim diyor. Hapis mi yattın? Yok. Pandemide 1 hafta evden çıkmadı herhalde o.

Ya biz kaybettik kenara çekildik, kaçmadık. Biz aday olduk, seçilmedik. Seçilseydik Fenerbahçe’nin o şartları neyse, bugün kendisinin anlamak istediği şartları da biz yaşayacaktık. Biz kaçmadık ki. Buradayız.

Birazdan çok şeyler söyleyeceğim bunlarla ilgili. Herkes bana saldırıyor falan diyor. Ben takımı aldığımda şampiyon olduk 15 Şubat başkanlık seçimi ve o gece Fenerbahçe-Galatasaray maçı var Ali Sami Yen’de. Bir tek ben seçildim, yönetim olduğu gibi karşı taraf. Kalktık gittik Galatasaray maçına. Devre arasında soyunma odasına indik. Maç bitti bütün futbolcular otobüse binmişler benim haberim yok. Ali Şen’in evine gittiler. Ben böyle bir Fenerbahçe aldım. Belki hiçbiriniz bunları bilmiyordunuz. Muhalefet böyleydi. Devamlı yazı yazıyorlardı, çiziyorlardı.

"SİZİ MAHKEMEYE VERECEĞİM"

Ben sizi mahkemeye vereceğim, verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz lazım. Biz seçim günü 150 milyon euro verelim dedik, sen futbolu biz diğerlerini yönetelim dedik. 150+1 dedin. Ne verdin sen bu kulübe şimdiye kadar? 50 milyon dolar hibe ettin.

Seni bu seyirciyle göndereceğim. Bundan sonra sahnedeyim.

Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Vehbi Koç'un torunu, Rahmi Koç'un oğlusun. Sana gidip Darmstadt'tan Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Herkes serbest.

Benim teklifim şu şimdi. Sayın Ali Koç, basketbol takımının yarın genel kurulda söyle. Ben de orada olacağım. Basketbol takımını, AŞ haline getiriyorum. Ben o AŞ'yi almaya talibim. Yarın da Obradovic'i getiririm.

Futbol takımı 6 kez şampiyon oldu. Bir şeyler söyleyeceğim de ayıp oluyor. Koç'un çocuğuna bir şey demek istemiyorum. Rahmi Koç'a saygım var. Çünkü hapishanede beni ziyaret etti. Bir şeyler söyleyip onu kırmaktan çekiniyorum. Ama o çekinmiyor. Altı senede bir defa şampiyon olduk. 9 senede 4 defa şampiyonluk kazanmışız. Ya hesap bilmiyor. Hey Allah'ım...

"Fenerbahçe'ye antrenör bulamıyoruz, insanlar gelmiyor" diyor. Böyle bir söz hem Fenerbahçe'ye hem Türkiye'ye hakarettir. Parayı verirsen herkes gelir. Bana 10 milyon Euro ver, bak kimleri getiriyorum. Sen Koç'un ya. Benim gibi babası öğretmen değilsin. Sen Koç'un. Gereğini yap. Yapmayacaksan aday bile olma. Bırak. Birisi çıkar. Burada 34 bin üyel var. Birisi çıkar. Rakip seçim yapıyor 5 aday çıkıyor. Bizde neden çıkmıyor. Biz neden bu kulübü halka açtık. 34 bin üye var. 10 bin de temsilci üye var. Neden aday çıkmıyor. Ben neden halka arzı açtım. Yapardım kendimden üyeleri. Kapatır giderdim. Biz kaybettik ne oldu. Para kazanmaya başladık. Ailemizle zaman geçirmeye başladık. Herkes mutlu. Sizlerden ricamız, lütfen kulübe daha çok sahip çıkın.

Kızlar biz hapisteyken kupa getirdiler. Buradan teşekkür ediyorum. Ülker'le birleşmeden sonra 2006-07'de şampiyonluklar geldi. Bizden öne bir şampiyonluk var. En son şampiyonluk 1990'da Necdet Kaptan'la. Ben de Fenerbahçe'de voleybol şubesi kaptanıyım. Ülker ile birleşince arka arkaya 7 şampiyonluk yaşadık. Toplam 8 şampiyonluğumuz var. Pinponda bile şampiyon olduk.

"FENERBAHÇE, ANADOLU TAKIMI HALİNE GELDİ"

Atletizm aynı şekilde. Kürekte, boksta. Herkese teşekkür ediyoruz. Büyük Fenerbahçe'yi yarattık. Fenerbahçe kan kaybediyor. Fenerbahçe, Anadolu takımı haline geldi

Başakşehir'den aldıkları İrfan'a Marsilya ve Galatasaray 4.5 milyon euro önerdi. Biz 11 milyon euro verdik. Beni yalanlamay kalkmasınlar, evrakları koyarım önüne. Galatasaray 9 verdi diyorlar, Galatasaray'a gitmesin diye alıyorlar.

Ali Koç! Benle yarışamazsınız. Ben sokakta büyüdüm. Sen pamuklara sarılarak yaşadın. Biz çok dayak yedik, çok. Sen bunları yaşamadın.

Katarlılar'a resim çektirdim. Oradan Katarlılara satacaktı dendi. Bir kere daha ifade etmek isteriz ki Fenerbahçe Spor Kulübü hiçbir siyasi oluşumun, hiçbir sermaye grubunun da kontrolü altında olamaz. Adı ne olursa olsun hiçkimse bu kulübü kimseye satamaz. O zaman burada oluruz. Bu kulübün yönetiminde hocacıları, FETÖ'cüleri burada gördüğümde buradayım. Hiçbiri buraya giremez.

440 milyon Euro borç bıraktık. Bunun 232 milyon Euro'su dövizdir. Geri kalan kısmı Türk lirasıdır. Borç daha az. Bunlar 50 milyon Euro'ya oyuncu sattılar. 25 halka arz yaptılar. Son villaları sattılar. 100 milyon Euro ellerine nakit para girdi. Gidip borcu kapatsanıza. Bankayı kapatsanız 230 olan borç 130'a düşer. Bunlara teklifim. Bir hesap çıkardım. Bütün malları saydığımızda 591 milyon Dolar mal varlığımız var. Ülker Stadı, Samandıra, Dereağzı, Kolej, Fenerbahçe TV, Faruk Ilgaz, Topuk Yaylası, Ankara İncik ve diğer arsalar... Hepsini koyduğunuzda 591 milyon Dolar mal varlığı çıkıyor. Bunlara 300 milyon Dolar, Futbol AŞ parası verdim. Onların haricinde sporcular bıraktım. Ozan'ı satsınlar borcu kapatsınlar. Rakamlar burada. İsterlerse veririm. Fenerium'da 50 milyon Dolar demişiz. Abdullah Bey (Kiğılı), bu iki değerin ortalaması 140 milyon Dolar.

Obradovic'i söylüyorum. AŞ'yi kuruyoruz desinler, bana tamam yetkilisin desinler, yarın sabah Obradovic'i özel uçakla getiririm. 30-35 milyon euro bütçe neyse ben karşılayacağım hepsini.

Tarihi tersten yazıyorlar. Boşuna hoca arıyor. Ben olsam Emre'yle devam ederim. Yeni getireceği macera olacak.

Kadıköy'de Galatasaray'a karşı yenilmezlik serisi bitti, Trabzonspor yenilmezlik serisi bitti, Beşiktaş yenilmezlik serisi bitti. Sahamızda yenilgi rekoru kırıldı. Kadıköy'de çıkış yok sloganı bitti.

İsviçre saati gibi çalışan bir Fenerbahçe aldı. Ne hale geldi biliyorsunuz!



"3 TEMMUZ'A İHANET EDENLERİN BU KULÜPTE YERİ YOK"