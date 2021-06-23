iBB, sporseverleri buluşturuyor

23 Haziran 2021 Çarşamba, 18:21

İstanbul Büyükşehir Belediye, spor festivali ile açık havada İstanbullar ile sporu buluşturmaya hazırlanıyor. Düzenli spor yapmanın sağlık için önemli olduğuna dikkat çeken İBB, festivalde her yaş grubu için farklı spor etkinlikleri hazırladı. Pandemi koşullarının hafifletilmesi ile İstanbullular, spor festivali ile hem sağlıklı hem de eğlenceli günler geçirecekler.

MASA TENİSİ

Masa tenisi tutkunları, Maltepe Tesisi Tenis Kortlarında buluşuyor. Maltepe’de düzenlenecek Masa tenisi yarışlarına katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 23 Haziran.

KÜREK YARIŞI

Kürek sevenleri 26 haziranda buluşturacak Haliç, nefes kesen yarışlara ev sahipliği yapacak. Spor İstanbul kapsamında düzenlenecek Haliç Kürek Yarışlarına katılmak için başvurular 23 Haziran’da sona erecek.

DOĞA KAMPI

Spor İstanbul festivaline katılan 9-15 yaş arasındaki çocuklar, doğayla iç içe olması amacıyla Doğa Kampı’nda buluşacaklar. Nişantepe Orman Park’ta 28 Haziran-30 Ağustos tarihleri arasında kurulacak Doğa Kampı’nda çocuklar, eğlenceli ve öğretici etkinlikler ile deneyim kazanacaklar.