Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Mario Balotelli açıklaması

23 Haziran 2021 Çarşamba, 16:16

Murat Sancak, adı Adana Demirspor ile anılan Mario Balottelii hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sancak ""Balotelli ile ilgili arzumuz, isteğimiz menajerinin talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Başka alternatiflere bakıyoruz. Bu konuyu kapatalım." dedi.

Murat Sancak daha önce Mario Balotelli ve eski Galatasaraylı Gomis ile ilgilendiklerini açıklamıştı.

Mario Balotelli bu sezon İtalya ikinci liginde çıktığı 14 maçta 6 gol atıp 1 asist üretti.