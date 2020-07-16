Aziz Yıldırım: Bu dava şike davası değildir...

16 Temmuz 2020 Perşembe, 11:16

Aziz Yıldırım'ın duruşmada yaptığı savunmada öne çıkan ifadeler şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde yaklaşık 50 yıldır yaptığı yuvalanma neticesinde başta eğitim, emniyet, yargı organları olmak üzere devletin her kademesine sızan ve nerdeyse dünyanın 160 ülkesinde benzer faaliyetlerde bulunan FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜNE mensup hainler tarafından 15.07.2016 tarihinde Demokrasimize ve milli iradeye karşı gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünü yaşıyoruz. Ülkemizin her yerinde yapılan törenlerle şehitlerimiz anıldı. Bu vesileyle başta 15 Temmuz olmak üzere ülkemize hizmet ederken şehit düşen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, mekanları cennet olmasını, gazilerimize acil şifalar, ailelerine de sabırlar diliyorum. "

BU BİR ŞİKE DAVASI DEĞİLDİR.



"İlk ifadelerimde söylediğim gibi bu dava sadece kendi başına Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe davası değildir. Bu dava şike davası değildir. Fetö terör örgütünün devleti ele geçirme projesinin ve düşüncesinin bir parçasıdır. Bu dava böyle görülmelidir.

14.02.2012 Tarihinde Silivri'de Duruşma Salonunda "Ne Şikesi Memleket Elden Gidiyor" dediğimde ve Temmuz 2015 tarihinde Habertürk televizyonunda "...Bu örgüt 50 bin kişiyle sivil ihtilal yapacak..." dediğimde bu gerçeği anlamayanlar oldu. Halen dahi anlamayan ve anlamamış gözüken hainler var."

CEHENNEM DONANA KADAR...

"Fenerbahçe sevdam cehennem donana kadar sürecektir. Suçlamada bulunan kişiler kaçmakta ve inlerine saklanmakta, saklandıkları inlerinden kafalarını dışarı çıkaramamaktadır"