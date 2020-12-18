Azka Otel 30 yıldır ilk kez bu kış kapandı

18 Aralık 2020 Cuma, 13:06

Azka Otel yönetim kurulu başkanı Bülent Kaya, Covid-19 nedeniyle yaz sezonunun yıpratıcı geçtiğini belirterek kış aylarında da hizmete ara verdiklerini aktardı.

Bülent Kaya: “Hizmet sürecimizde pandemi yüzünden ne kadar yorulduğumuzu tahmin ve takdir edersiniz. Ancak çalışanlarımızın yorgunluğu, salgın riskinin yükselmesi ve yeni sezona hazırlanabilmek adına 30 yıldır ilk kez hizmetimize üzülerek kısa bir süre ara vermenin uygun olacağı kararını verdik.” dedi.

Bülent Kaya, hizmet sektörü çalışanlarının psikolojik olarak da yıprandığının altını çizdi.