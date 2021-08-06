Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ablası: Bankta oturmaya diye gidip tabutuyla döndü kardeşim
Antalya'da Mustafa Murat Ayhan tarafından katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu için arkadaşlarıyla birlikte saygı duruşunda bulunan ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, "Bankta oturmaya diye gidip, tabutuyla döndü kardeşim. Canice katledildi" dedi.
Antalya’da inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan tarafından geçen 28 Temmuz günü öldürülen ve sonra cesedi ormana gömülen ve 4 Ağustos’ta memleketi Osmaniye’de toprağa verilen gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu anıldı. Arkadaşları ile ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, 15 Temmuz Meydanı’nda Azra için saygı duruşunda bulundu.
"İDEALLERİ, HAYALLERİ, HİSLERİ O TABUTA SIĞDI KARDEŞİMİN"
Azra için toplanan kalabalık adına konuşan ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, “Küçük bir bedende, kocaman bir kadın kadar olgun, çocukluğunu yitirmeyecek kadar canlıydı benim kardeşim. Kötü bir şaka gibi geliyor bu olanlar. Bankta oturmaya diye gidip tabutuyla döndü kardeşim. Küçük bedeni, paramparça halde bir çocuk tabutuyla geldi. İdealleri, hayalleri, hisleri o tabuta sığdı kardeşimin. Benim kardeşim canice katledildi” dedi.
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