Kadınlar Azra için eylem yaptı: “Kadınlar katledilirken devlet İstanbul Sözleşmesi’nden çıktı”

06 Ağustos 2021 Cuma, 21:07

İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula Kampanya Grubu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) Antalya'da Mustafa Murat Ayhan (48) tarafından katledilmesine karşı bugün saat 19.30'da Kadıköy Beşiktaş İskelesi’nde eylem yaptı.

“Katledilen kadınlar isyanımızdır” sloganıyla bir araya gelen yüzlerce kadın eylemde, "Kadınlar katledilirken bu devlet İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Hayatlarımız için isyandayız" pankartı açtı.

Erkekler tarafından katledilen kadınların isimleri ve fotoğrafları ile Aleyna Çakır'ı katleden ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünden sorumlu Ümitcan Uygun'un üzerinde "katil" yazan fotoğrafı ve dövizleri taşındı. “Hayatlarımız için, Azra için isyandayız”, “Koruma aklama yargıla” dövizleri taşınırken sık sık “Kadınlar sokağa hesap sormaya”, “Kadın cinayetleri politiktir”, "Geceleri de sokakları da terk etmiyoruz", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları attı.

'İSMİ BURADA OKUNMUYOR OLACAKTI'

Kadınlar adına yapılan açıklamada, "Biz öldürülürken İstanbul Sözleşmesini kaldıranlara karşı isyandayız. Kadınları değil katilleri koruyanlara karşı isyandayız. 'Bana bir şey olmaz', 3-5 ay yatar çıkarım' güvencesini erkeklere verenler, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilenler, iktidar, yargı ve kolluk kuvvetleri bu cinayetlerin sorumlusu. Kadın katliamını engellemek yerine katilleri korumaya devam ediyor. Ama bizim de bunu kabullenmeye niyetimiz yok. Hayatlarımız için mücadelemiz bitmedi. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek yerine sözleşme etkin uygulansaydı, pek çok kadının ismini bugün burada okumuyor olacaktık. Sözleşmeyi uygula, kararı geri çek" çağrısında bulundu.

BİR KADIN GÖZALTINA ALINDI

Rıhtım'da yaptıkları açıklamanın ardından Süreyya Operası önüne yürüyüş yapmak isteyen kadınların önü polis tarafından kesildi. Kadınların ısrarı üzerine polis barikatı kaldırdı. Yürüyüş, Kalkedon Meydanı'na kadar gerçekleşti. Eylem sona ererken bir kadın eylem sırasında attığı slogan gerekçesiyle gözaltına alındı. Kadınların alanda bekleyişi devam ediyor.