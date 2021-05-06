B12 vitamini nedir, faydaları nelerdir?

06 Mayıs 2021 Perşembe, 14:49

İnsan sağlığı için çok önemli rol oynayan B12 vitamini suda çözünen bir vitamindir. B12, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve sinir sisteminin doğru çalışmasında çok önemli bir yer tutar. Vücut tarafından üretilemeyen B12 vitamininin ana kaynağı hayvansal proteinlerdir.

B12 vitamini vücut için çok önemli iki göreve sahiptir:

İlk olarak kemik iliğinde, kan hücrelerinin üretiminde görevlidir. Eğer vücutta kan hücrelerinin üretimi için yeterince B12 vitamini yoksa o zaman da üretilen kan hücreleri kalitesiz ve güçsüz olurlar, kansızlık şikayeti başlar. Kansızlık şikayeti olanların B12 vitamini eksikliğine mutlaka baktırması gerekir. Bazen sadece demir tedavisi tek başına kansızlık tedavisinde yeterli olmaz yanında B12 takviyesi de gerekir.

İkinci olarak da B12 vitamini, sinir hücrelerinin, özellikle beyinde bulunan sinir hücrelerinin, bilgiyi oluşturma, onu saklama ve bilgiyi aktarma görevlerini yapmasında yardımcı olma görevindedir. Eğer vücutta B12 yeterince yoksa o zaman bu görevler yerine getirilemez ve unutkanlık başlar. Sık sık, eskiden çok kolay hatırlanan olayları veya kişileri, onların adları hatırlanmamaya başlar. Bazen de bilinen bilgileri başkalarına aktarmakta zorluk yaşanır. İşte bütün bu tür sıkıntıların baş suçlusu B12 vitamini eksikliğidir.

B12'Yİ VÜCUT ÜRETEMEZ

B12 vitamini maalesef vücut tarafından üretilemez mutlaka dışarıdan alınması gerekir. Yiyecekler ile alınan B12 vitamininin de sorunsuzca sindirim sisteminden emilmesinden sonra beden için kullanılabilir hale gelir.

Hayvansal protein yemeyen veya çok fazla ekmek, hamur işi gıdaları tüketen, et yerine bakliyattan protein almaya çalışan kişilerde B12 vitamin eksikliği muhakkak oluşmaktadır. Halk arasında bakliyat grubu besinlerin ve tahılların bol miktarda B vitamini içerdiği bilinir. Fakat burada atlanan kısım, vücudun B grubu vitaminleri değil B12 vitaminini alması söz konusu olduğundan sebzeler, salatalar, meyveler, şekerli gıdalar, unlu gıdalar, tahıl ve bakliyat gurubu besinlerde B12 vitamin bulunmaz.

HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

B12 vitaminini barındıran en önemli besin kaynakları şöyle sıralanabilir:

Deniz ürünleri: en çok B12 vitamini balık yumurtasında bulunur, uskumru, somon, sardalye ve ton balıkları da yüksek B12 vitamini içerir.

Etler: kuzu ciğeri, sığır ciğeri, dana ciğeri, hindi, ördek ve kaz ciğerleri de yüksek B12 içeren besinlerdendir. Sığır, dana ve kuzu eti de hem B12 hem de çinko ve demir bakımından da zengin besinlerdir.

Peynir ve yumurta, yüksek B12 dışında protein ve kalsiyum da içerir.