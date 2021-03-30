Korona ile mücadelede beslenme çok önemli

Uluslararası Katılımlı Klinik Beslenme Kongresi’nde, “Covid döneminde hastalıkla mücadelede beslenmenin önemi” vurgulandı. KEPAN Klinik Beslenme Kongresinin açılışında Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Abbasoğlu, salgın döneminde de bilimsel faaliyetlerin devamının önemini işaret etti.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2021 Salı, 04:00
Korona ile mücadelede beslenme çok önemli
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Asya Klinik Beslenme Derneği (PENSA) Başkanı Dr. Winai Ungpinitpong konuşmasında, Covid salgını ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine işaret etti. Beslenme yetersizliği gösteren kişilerin enfeksiyona yakalanması halinde ölüm riskinin arttığını vurgulayan Ungpinitpong, hasta bireylerin tedavi planı yapılırken mutlaka beslenme desteğinin de kapsanması gerektiğini söyledi.  KEPAN Başkanı Prof. Dr. Osman Abbasoğlu da şunları kaydetti:

“Salgın döneminde yaşlı hastaların evde kalmaları, fizik aktivitelerinin azalması kas kaybı riski getirmektedir. Bir de buna yetersiz beslenme eklenirse hastalığa yatkınlık artmaktadır. Hastalarımıza öğün atlamamalarını, olabildiğince dengeli beslenmelerini ve proteinden zengin gıda tüketmelerini öneriyoruz. Elbette protein yanında vitamin ve eser elementlerden zengin meyve ve sebzeler de ihmal edilmemelidir. Kalp yetmezliği, KOAH gibi kronik hastalığı olanlarda, beslenme daha da önem kazanmaktadır.”


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