Baba Şaban Vatan'dan Altun'a sert tepki: Cesaretiniz varsa seçim yapın

01 Şubat 2021 Pazartesi, 13:12

Giresun'da şüpheli şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından Twitter'da engellendi. "Seçim yapın" çağrısında bulunan Baba Vatan, "Vicdanlı herkesin iradesiyle makamlarınızdan da biz engelleyeceğiz sizi" ifadelerini kullandı.

Baba vatan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, Altun'un basına Rabia Naz haberlerinin engellenmesi hakkında talimat verdiğini iddia etti ve "Neden?" diye sordu.

"BOZDUĞUNUZ ADALETİN AYARI SİZİ YARGILAR İNŞALLAH"



Söz konusu tweetin ardından Fahrettin Altun, Baba Şaban Vatan'ı engelledi. Engellenmesine tepki gösteren Vatan, "İşte bu. Daha açık nasıl olabilir ki?

Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı acımasızca canına kıyılan Rabia Nazımız'ın katili ve örtbascı karektersizi AKP mensubu olunca, cevap veremez hale gelince, basınada soru engeli talimatı vererek Rabia Naz'ın babasını engelliyor. Cesaretiniz varsa seçim yapın.

İlk seçimde Rabia Nazımız'ın, tüm çocukların, kadınların, mahsumların, vicdanlı herkesin iradesiyle makamlarınızdan da biz engelleyeceğiz sizi.

Bozduğunuz adaletin ayarı sizi yargılar inşallah kısa zamanda" ifadelerini kullandı.



