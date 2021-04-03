Babacan: Açıklamazsanız, biz o kayıtları açıp vatandaşlarımıza göstereceğiz
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidara seslenirken "Merkez Bankası'nın rezervlerine, yedek akçelere ne olduğunu açıklamak zorundasınız. Açıklamazsanız, biz zaten o kayıtları açıp vatandaşlarımıza göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Mamak İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Anayasa Mahkemesinin (AYM) kapatılması tartışmaları ve ekonomik verilere değindi.
"İktidarın küçük ortağının AYM'nin kapanması gerektiğini buyurduğunu" ifade eden Babacan, "Ortağın birisi AYM kararına saygı duymuyor, Anayasayı yok sayıyor. Sayın Bahçeli 'AYM kapansın' istiyormuş. Niye? Bir hareketine kızmış." ifadelerini kullandı.
Babacan, 2001 krizinde tek gecede 20'ye yakın bankanın battığını, milli gelirin üçte birinin kaybedildiğini, gecelik faizlerin yüzde 7500'ü gördüğünü ve yıllık enflasyonun yüzde 70'leri geçtiğini belirterek, şunları söyledi:
"O yazar kasalar Başbakanlık binasının önüne atıldığında Sayın Bahçeli'nin odası o binadaydı. Sayın Bahçeli, siz her türlü krizin ortağısınız. Bundan kaçamazsınız. 'Kara ortak olayım, zarar varsa geri durayım', öyle ucuz değil. İktidara ortak olmanın bazı nimetlerinden istifade ediyorsanız, ülkenin krizlerinden de sorumlusunuz."
Babacan, "Merkez Bankası'nın rezervlerine, yedek akçelere ne olduğunu açıklamak zorundasınız. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı olan kaynakların nereye gittiğini açıklamak zorundasınız. Açıklamazsanız, biz zaten o kayıtları açıp vatandaşlarımıza göstereceğiz." uyarısında bulundu.
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