Merkez Bankası'ndan, Hazine'ye 189 milyar TL

02 Nisan 2021 Cuma, 14:21

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) önceki günlerde yapılan olağan 89’uncu genel kurul toplantısı sonrasında Hazine’ye aktarım yaptı. TCMB verilerine göre, Hazine’nin TL mevduatı, 31 Mart günü bir önceki güne göre 44 milyar TL artışla 63,9 milyar TL’den 108 milyar TL’ye yükseldi.

Merkez Bankası, temettü, ihtiyat akçesi ve kurumlar vergisi kalemlerini içeren toplamda 44 milyar TL’lik kaynağı Hazine’ye aktardı.

Bağımsız denetim raporlarında yer alan verilere göre, 2019'da 55,8 milyar TL olan TCMB'nin vergi öncesi kârı, 2020'de 43 milyar TL'ye gerilemişti.

Banka, 2020 yılı kârının 30,2 milyar TL'sini temettü, 8,5 milyar TL'sini de kurumlar vergisi olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktaracaktı. 2019 kârından ayrılan 5,6 milyar TL'lik ihtiyat akçesi ile birlikte Hazine’ye aktarılacak rakam 44,3 milyar TL olarak hesaplanmıştı.

Merkez Bankası'nın geçen yıl temettü, ihtiyat akçesi ve vergi olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktardığı toplam kaynak 55,8 milyar TL olmuştu. 2019’da ise rakam 88,9 milyar TL ile rekor kırmıştı.

Son üç yılda TCMB’nin temettü, ihtiyat akçesi ve kurumlar vergisi olarak Hazine’ye aktardığı toplam kaynak yaklaşık 188,8 milyar TL’ye ulaştı.