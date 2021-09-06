Ali Babacan'dan 'azgın azınlık' ifadesiyle ilgili açıklama

06 Eylül 2021 Pazartesi, 12:41

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Avcılar ilçe binasının açılışında yaptığı konuşmasında "Ülkemizi intikamdan, rövanştan beslenen azgın bir azınlığa bırakmamakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan, kamuoyunda tartışma yaratan bu ifadeleriyle ilgili Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu.

Alçı'nın 6 Eylül tarihli köşe yazısında aktardığına göre, kimleri kastet ettiği konusunda bir parti ya da isim vermekten kaçınan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

“Bir partiye ya da spesifik bir olaya işaret etmiyorum ama son dönemde muhafazakar kesimi rahatsız edecek sosyal medya başta olmak üzere birçok platformda paylaşımlar yapılıyor Nagehan Hanım. Bu kesim kazanımlarını kaybetme endişesi içine giriyor.”

Alçı, Babacan'ın yanıtı Ali Babacan yola çıkarken AK Parti’nin karşısında konumlanan yüzde 50’den oy almayı önceliyordu.

ALÇI: LAİKÇİ KESİMİ KAST ETTİĞİ ÇOK AÇIK

Ali Babacan'ın bir adres göstermekten kaçındığı "azgın azınlık" söylemiyle ilgili olarak Nagehan Alçı ise kendi değerlendirmesinde "Babacan'ın yola çıkarken AKP’nin karşısında konumlanan yüzde 50’den oy almayı öncelediğini ve seküler kesime yönelik bir dil benimsediğini, muhafazakar kimliğe vurgusunu Ankara’daki ilk kongresine kadar hiç yapmadığını" belirtip şu ifadeleri kullandı:

"O kongreye de davetliydim. Hatta o salonda o kongreyi takip eden çok az sayıda gazeteciden biriydim. Lafı 28 Şubat ve kardeşine yapılan başörtüsü zulmüne getirdiğinde çok duygusal anlar yaşandığını iyi hatırlıyorum.

Ancak ertesi gün seküler taban çevrelerinden “Aslında Babacan da değişmemiş” minvalinde olumsuz yorumlar geldi. Babacan’a o çevrelerden çok sert eleştiriler yöneltildi.

DEVA’yı destekleyen seküler kesimler dahil kimse 28 Şubat’ta yaşananları duymak istemiyordu. O çevrelerin Babacan’dan beklentisi sadece Erdoğan’a vurmasıydı. O vurguyu sevmediler. Sanırım Babacan bu hadiseden ciddi etkilendi.

Bana göre çok sert olan “azgın azınlık” vurgusunun arkasındaki duygusal arka plan da bu. Kendisi ne derse desin “azgın azınlık” deyince ulusalcı/laikçi kesimi kast ettiği çok açık.