Babacan’dan Erdoğan itirafı: “ ‘Talimat gelir’ diyerek tekliflerimiz reddedildi"

24 Kasım 2020 Salı, 10:56

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Nisan 2016’da görevini bırakan Erdem Başçı’dan sonra Merkez Bankası Başkanlığı’nı teklif ettikleri dünyaca ünlü iktisatçıların, “Cumhurbaşkanı’ndan, hükümetten talimat gelir” diyerek teklifi reddettiğini açıkladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan YENİÇAĞ TV’de Orhan Uğuroğlu’na açıklamalarda bulundu.

“BU NASIL YERLİLİK?”

Partili cumhurbaşkanlığına geçildikten sonra hazinenin borcunun 970 milyar dolardan 1 trilyon 935 milyar dolara çıktığını belirten Babacan, “Hükümet sadece yurt dışına değil yurt içine de döviz borçlanmaya başladı. Biz bunu belli bir tarihte durdurmuştuk. Bir ülke kendi vatandaşına döviz borçlanmaz. Fakat bu son dönemde buna tekrar başladılar. Hazinenin içeriye döviz borcu var. Bu nasıl yerlilik nasıl millilik?” dedi.

Babacan’ın Merkez Bankası’nın piyasaya kasasındaki dövizden daha fazlası borcu olduğunu ve kurun bu yüzden kontrol edilemediğini ifade etti.

Babacan’ın Merkez Bankası ile ilk kez açıkladığı bilgisi ise şu şekilde;

“Biz Erdem Başçı ayrıldıktan sonra Merkez Bankası’ndan çok iyi iktisatçılarla konuştuk gerçekten. Dünya çapında tanınmış ve bizim vatandaşlarımız olan insanlar. Diyorlar ki ‘Bu iş 1 ay gider sonra ayrılmak zorunda kalırız. Çünkü MB özel bir kurum, biz doğruları yapmak isteriz ama Cumhurbaşkanı’ndan hükümetten talimat gelir bu talimatın gereğini yapmayız. Zaten pürüz çıkar’ dediler. Bize ‘müsaade edin biz ara ara görüşlerimizi verelim, size anlatalım ama o kurumun başına geçmeyiz’ dediler.”